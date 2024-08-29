في أعلى محكمة بالبرازيل.. قاضٍ يُهدد بتعليق عمل "إكس" خلال 24 ساعة

هدد قاضٍ في أعلى محكمة في البرازيل، بتعليق عمل شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد، إذا لم يعين مالكها إيلون ماسك في غضون 24 ساعة ممثلًا قانونيًّا محليًّا للشركة.