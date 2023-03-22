"مركز الفلك الدولي" ينشر أول صور ترصد هلال شهر رمضان المبارك

نشر مركز الفلك الدولي، الأربعاء، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ غدًا الخميس في عدد من الدول العربية والإسلامية.
وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": إن أول صورة لهلال شهر رمصان، التُقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأوضح: "وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت الإمارات".
وقال المركز وفق "سكاي نيوز عربية": "صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبو ظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي".
وأضاف: "وهي أوضح بسبب ازدياد بُعد القمر عن الشمس وعن الأفق".
وكانت دول عربية مثل السعودية والإمارات والكويت ومصر، قد أعلنت أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو الأول من رمضان بعد تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل.
وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة: إن يوم الثلاثاء كان 29 شعبان في العديد من الدول العربية والإسلامية، واليوم الأربعاء هو 29 شعبان في 14 دولة إسلامية أخرى مثل إندونيسيا وباكستان؛ وبالتالي هذه الدول تتحرى الهلال اليوم، وقد يبدأ رمضان في هذه الدول الخميس أو الجمعة وفقًا لرؤية الهلال.
ولفت "عودة" إلى أن الأجهزة المتقدمة لدى المركز، كانت قادرة على رؤية الهلال في النهار، وإمكانية رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء كانت مستحيلة في كل دول العالم الإسلامي؛ لأن القمر غرب قبل الشمس وقتَها.
وأشرقت الشمس في الإمارات اليوم عند الساعة 6:22 دقيقة صباحًا (بالتوقيت المحلي) وأشرق بعدها القمر عند الساعة 6:51 دقيقة، ويظل موجودًا في النهار لكن بسبب ضوء الشمس لا نتمكن من رؤيته بالعين المجردة؛ أما الأجهزة فترصده.