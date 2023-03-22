"مركز الفلك الدولي" ينشر أول صور ترصد هلال شهر رمضان المبارك

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة: إن يوم الثلاثاء كان 29 شعبان في العديد من الدول العربية والإسلامية، واليوم الأربعاء هو 29 شعبان في 14 دولة إسلامية أخرى مثل إندونيسيا وباكستان؛ وبالتالي هذه الدول تتحرى الهلال اليوم، وقد يبدأ رمضان في هذه الدول الخميس أو الجمعة وفقًا لرؤية الهلال.