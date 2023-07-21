"يوليو" قد يكون الأشد سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة

وعدَّ العالم غافين شميدت، في لقاءٍ نظمته وكالة ناسا مع الصحافيين، أنه على الرغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلاً عن بعضها بعضاً إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضحٌ بشكل جلي، وسينعكس على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأمريكية في وقتٍ لاحق.