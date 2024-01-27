بالصور: فاقمت معاناتهم.. أمطار غزة تؤزم المعيشة وترهق سكانها وتفسد أغراضهم

لدى الأمطار رمزية في تراث العرب؛ فهي دلالة على الخير القادم؛ فاستحبوا التعرض لها، إلا أن الأمر في غزة مختلف بعض الشيء؛ فالأمطار في هذا الوقت العصيب الذي يعيشه القطاع يعني تضاعُف المعاناة، وجريانها داخل خيامهم المهترئة يعني تضرر أغراضهم، وإصابتهم بالأمراض الرئوية في ظل نقص شديد في الأدوية والعلاج.