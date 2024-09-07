تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة هندية يجبرها على الهبوط اضطرارياً بتركيا

أدّى التهديد الكاذب بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة "فيستارا إيرلاينز" الهندية، إلى هبوطها اضطرارياً بتركيا.
وقال مسؤولون أتراك إنه تمّ العثور على ورقة في المرحاض مكتوب عليها: «قنبلة على متن الطائرة»؛ ما دفع خبراء المفرقعات إلى تفتيش الطائرة، وإجلاء 234 راكباً و13 من أفراد الطاقم.
وأفاد متحدث باسم «فيستارا»، وفق رويترز، بأن الرحلة «يو كيه 27» أقلعت من مومباي بالهند في طريقها إلى فرانكفورت بألمانيا، لكن جرى تحويل مسارها بسبب «مخاوف أمنية».
وهبطت في أرضروم في الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي.
وأوضح حاكم أرضروم مصطفى تشفتشي؛ للصحافيين في المطار: «أكملنا جميع عمليات البحث والفحص بحلول الساعة 23:30. ونتيجة للعمل الذي قمنا به وجدنا أن التحذير بوجود قنبلة لا أساس له من الصحة».
وأضاف، أنه تمّ أيضاً رفع التعليق الاحترازي للهبوط والإقلاع في المطار بعد اكتمال عمليات التفتيش.
وتابع: «ستتمكن الآن جميع الرحلات القادمة أو المغادرة من إقليمنا من الطيران بكل ارتياح».