تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة هندية يجبرها على الهبوط اضطرارياً بتركيا

وقال مسؤولون أتراك إنه تمّ العثور على ورقة في المرحاض مكتوب عليها: «قنبلة على متن الطائرة»؛ ما دفع خبراء المفرقعات إلى تفتيش الطائرة، وإجلاء 234 راكباً و13 من أفراد الطاقم.