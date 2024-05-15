"الاحتباس الحراري والنينو".. علماء: صيف 2023 كان الأكثر سخونة منذ 2000 عام

وسبق أنْ حذرت هيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ "C3S" التابعة للاتحاد الأوروبي، في شهر يناير الماضي، من أن عام 2023 "من المرجح للغاية" أن يكون الأكثر دفئًا منذ نحو 100 ألف عام.