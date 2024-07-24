القسوة على الحيوانات تحرم حاملة الرقم القياسي الأولمبي من المشاركة بأولمبياد باريس

أوقف الاتحاد الدولي للفروسية، البطلة الأولمبية الفارسة البريطانية شارلوت دوجاردان البالغة 39 عامًا ثلاث مرات، وحرمها من أولمبياد "باريس 2024"؛ بسبب قسوتها على الحيوان.
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الاتحاد الدولي للفروسية تلقى لقطات فيديو تظهر فيه دوجاردان وهي تمارس سلوكًا يتعارض مع مبادئ رعاية الخيول.
وظهرت الفائزة بست ميداليات أولمبية في رياضة الفروسية في لندن وريو وطوكيو، أثناء جلسة تدريبية لراكب شاب في إسطبل خاص قبل عدة سنوات، وهي تضرب حصانًا على ظهر ساقيه بالسوط 24 مرة في دقيقة واحدة.
ووفق "روسيا اليوم"، يقرر الاتحاد الدولي للفروسية فرض عقوبة الإيقاف بحق الفارسة البريطانية لمدة 6 أشهر مؤقتًا.
وفي بيان، قال الاتحاد الدولي للفروسية إن دوجاردان "غير مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024 أو أي أحداث أخرى تخضع لسلطة الاتحاد الدولي للفروسية".
واعترفت دوجاردان بأنها الشخص الموجود في الفيديو، ولفتت البريطانية إلى أن التسجيل تم قبل أربع سنوات، وأكدت أنه "لا يوجد عذر" لسلوكها، وأنها "تشعر بالخجل الشديد".
وفي وقت لاحق، أعلنت المتسابقة بنفسها رفضها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بسبب الفيديو.
وتعتبر دوجاردان اللاعبة الأولمبية الأكثر تتويجًا في بريطانيا، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات ذهبية، حصلت على ميداليتين فضيتين وبرونزيتين في ألعاب الترويض، وهي أيضًا حاملة وسام الإمبراطورية البريطانية.