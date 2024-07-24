القسوة على الحيوانات تحرم حاملة الرقم القياسي الأولمبي من المشاركة بأولمبياد باريس

وظهرت الفائزة بست ميداليات أولمبية في رياضة الفروسية في لندن وريو وطوكيو، أثناء جلسة تدريبية لراكب شاب في إسطبل خاص قبل عدة سنوات، وهي تضرب حصانًا على ظهر ساقيه بالسوط 24 مرة في دقيقة واحدة.