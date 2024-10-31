بسبب "مادة مسرطنة".. شركة تسحب بودرة أطفال من 35 ولاية أمريكية

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بدأت عملية السحب في سبتمبر، بعد أن أفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بأن المنتج قد يكون ملوثًا بالأسبستوس، الذي يمكن أن يسبب السرطان عند تكرار استنشاقه.