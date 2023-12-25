فيديو: من المسافة صفر.. آليات عسكرية إسرائيلية في مهب الريح.. والجاني "قذائف مضادة للتحصينات"

أظهر مقطع فيديو نشرته "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، مشاهد لعمليات استهداف متعددة لآليات عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات.
ويظهر المقطع الذي التقط لتوثيق المعارك الضارية الدائرة في شرق غزة، استهداف المقاتلين لعددٍ من المدرعات والدبابات الإسرائيلية خلال تمركزهم في المنطقة المشار إليها، وأخرى خلال توغلهم، وجاءت بعضها من مسافات قريبة جدًا.
ويبيّن المقطع اختباء المقاتلين وسط أنقاض المباني والركام، التي دمرها القصف الإسرائيلي، ومناولتهم للأسلحة والقذائف من مكان لآخر، ثم ظهورهم واستهداف آليات الاحتلال بطريقة مفاجئة.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 162 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 489 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.