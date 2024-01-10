جاءت لنقل الجرحى فوقعت الكارثة.. شاهد ما حدث لمروحية بالبرازيل

وأظهرت لقطات بالهاتف سجّلها أحد السكان المروحية وهي تُقلع من موقع الحادث على الطريق، لكنها لم تواصل ارتفاعها، حيث حلقت لمسافة 50 مترًا فقط بالقرب من أسطح المنازل، وكادت أن تصطدم بمنزل، وبعدها خرجت المروحية عن السيطرة قبل أن تختفي من المشهد، فيما نسمع صراخ امرأة في موقع التصوير.