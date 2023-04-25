انقسام بين الألمان حول العمل 4 أيام فقط في الأسبوع.. الغالبية تعارض

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية أن 55% من الألمان اعترضوا على هذا النموذج الذي يتضمّن عمل الموظفين ساعات أقل مع حصولهم على نفس الراتب، بينما أيّده 42%.