دراسة عن الحر الشديد في أوروبا والولايات المتحدة: كان من المستحيل حدوثه لولا تغير المناخ

بدورها قالت جولي أريغي، من مركز المناخ التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهي واحدة من فريق الإشراف على الدراسة: "الحرارة من بين أكثر أنواع الكوارث فتكا"، مضيفة أنه يتعين على الدول بناء منازل مقاومة للحرارة، وبناء "مراكز تبريد" يلجأ إليها الناس، فضلاً عن التوصل إلى طرق لتبريد المدن، بما في ذلك زراعة المزيد من الأشجار.