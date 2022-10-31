بعد ارتفاع عدد الضحايا إلى 132 شخصًا.. فيديو مروع للحظة انهيار الجسر المعلق بالهند

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال جيغار خونت، مسؤول بوزارة الإعلام في غوجارات، اليوم الاثنين: إن 177 ناجيًا على الأقل انتُشلوا من النهر، وتبحث فِرَق إنقاذ تابعة للجيش والقوات البحرية والجوية عن مفقودين آخرين.