تركيا.. زلزال بقوة 4.6 درجة يهز كهرمان مرعش

وكانت كهرمان مرعش من أكثر المناطق تضررًا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، مخلفًا عشرات الآلاف من القتلى ودمارًا هائلاً.