الهند تُلزم الأطباء بكتابة وصفات طبية بخط واضح للحد من الأخطاء القاتلة

في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى، أصدرت الهيئة الطبية الوطنية في الهند توجيهًا يُلزم الأطباء بكتابة الوصفات الطبية بخط واضح ومقروء، لتقليل الأخطاء الدوائية التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو وفيات.
وجاء القرار استجابة لتحذير صادر عن محكمة البنجاب وهاريانا العليا، التي شددت على أن "الوصفة الطبية المقروءة تُعد عنصرًا أساسيًا من عناصر الحق في الصحة"، وفقًا للمادة 21 من الدستور الهندي، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.
يشمل التوجيه الجديد تشكيل لجان فرعية في جميع الكليات الطبية الهندية لمراقبة ممارسات وصف الأدوية، بالإضافة إلى إدراج التدريب على الكتابة الواضحة ضمن المناهج الدراسية لطلاب الطب كجزء من التدريب السريري.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنّفت الأخطاء الدوائية ضمن أبرز التحديات العالمية التي تهدد سلامة المرضى، مشيرة إلى أن التعليمات غير الواضحة قد تؤدي إلى إعطاء جرعات زائدة تصل إلى عشرة أو حتى مائة ضعف، مما يؤدي إلى التسمم أو فشل العلاج.
وتؤكد المنظمة أن الوصفات الطبية المكتوبة بوضوح تساهم في منع سوء الفهم، وضمان إعطاء الجرعات الصحيحة، وتُمكّن المرضى من التعرف على أدويتهم، ما يُسهم في تقليل تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن الأخطاء.