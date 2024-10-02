عملاء بنوك يقعون ضحية اختراق ائتماني وسرقة مبالغ مالية من بطاقاتهم

فيما ذكر ضحية آخر "م. أ"، أنه رصد إعلانًا لعروض مغرية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تابعة لإحدى الجهات، فدخل لمعاينة المنتجات المعروضة، وتم تحويله تلقائيًّا لمنصة تابعة لتلك الجهة، ولم يراوده شك في صحتها، وقرر المغامرة بشراء أغراض قليلة مقابل مبالغ بسيطة، معتقدًا أنه لن يخسر كثيرًا إذا لم تكن المنتجات بالجودة التي تظهر بها؛ لكن ما حدث له كان أسوأ من توقعاته؛ إذ تم خصم مبلغ أكبر من بطاقته الائتمانية.