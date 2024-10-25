الذكاء الاصطناعي.. هل يُدمِّر التصوير الفوتوغرافي أم يُحدث فيه ثورة فنية؟

وبحسب التقرير فإن هذا الأمر لم يحدث عندما ظهرت الكاميرا الرقمية، حين درسها المصورون، وفهموا عملها، وطوروا عملهم عبرها.. ومن لم يفعلوا ذلك خرجوا من سوق العمل. والأمر نفسه ينطبق على الذكاء الاصطناعي؛ فلو تمسَّك المصورون بالماضي، ورفضوا احتضان المستقبل، فسوف يخرجون من المجال بسبب أفعالهم الخاصة، وليس بسبب الذكاء الاصطناعي.. فعلى المصورين تبنِّي الذكاء الاصطناعي، وإجادة استخدامه، وتطويعه لعملهم.