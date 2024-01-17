اصطدام طائرتين في مطار باليابان.. وفيديو يكشف كيف وقع الحادث

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الخطوط الجوية الكورية، أمس الثلاثاء، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية اصطدمت بطائرة تابعة لشركة طيران كاثي باسيفيك في مطار نيو شيتوس بجزيرة هوكايدو بشمال اليابان، عندما كانت طائرة الخطوط الجوية الكورية تستعد للإقلاع.