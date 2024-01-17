اصطدام طائرتين في مطار باليابان.. وفيديو يكشف كيف وقع الحادث
شهدت جزيرة هوكايدو شمال اليابان حادث اصطدام بين طائرتين إحداهما تتبع شركة كاثاي باسيفيك، والأخرى تتبع شركة الطيران الكوري الجنوبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الخطوط الجوية الكورية، أمس الثلاثاء، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية اصطدمت بطائرة تابعة لشركة طيران كاثي باسيفيك في مطار نيو شيتوس بجزيرة هوكايدو بشمال اليابان، عندما كانت طائرة الخطوط الجوية الكورية تستعد للإقلاع.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، عن مسؤول الخطوط الجوية الكورية، أن الاصطدام وقع حوالى الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما كانت سيارة الخدمة الأرضية تدفع طائرة الخطوط الجوية الكورية للخلف نحو المدرج قبل المغادرة؛ مما أدى إلى اصطدام الجناح الأيسر للطائرة بالجانب الأيمن لذيل لطائرة كاثي باسيفيك".
وبثت وسائل إعلام يابانية لقطات تكشف كيف وقع الحادث، وتظهر تضرر الجناح الأيسر للطائرة الكورية، وذيل طائرة كاثي باسيفيك.
وأكدت قناة "إن تي في" اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء اصطدام طائرتين في اليابان.
وتعد تلك الحادثة هي الثانية من نوعها في الأراضي اليابانية، بعدما اصطدمت طائرة ركاب بطائرة تتبع لخفر السواحل الياباني، في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو؛ مما أسفر عن وفاة 5 أفراد من طاقم طائرة خفر السواحل حسب وزارة النقل اليابانية.