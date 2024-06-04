توفر معلومات عن أصل وتطور النظام الشمسي.. مسبار صيني يجمع صخورًا من الجانب المظلم للقمر

وأقلع المسبار، الذي يحمل أول صخور قمرية يتم جمعها من الجانب البعيد من القمر، ودخل المدار القمري في وقت مبكر من اليوم بتوقيت بكين، بعد نجاحه في جمع العينات على مدار اليومين السابقين، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، ويقدر أن تستغرق رحلة العودة إلى الأرض حوالي ثلاثة أسابيع، ويتوقع أن تستغرق رحلة العودة للأرض إلى 25 يونيو (حزيران) الجاري.