للرجال بشكل خاص.. فرشاة الأسنان قد تحميك من السرطان!

وحسب موقع "الحرة": وجدت الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون في جامعة نيويورك ونُشرت نتائجها في مجلة "JAMA Oncology": أن هناك 13 نوعًا من أصل المئات من أنواع البكتيريا الموجودة في أفواه الناس، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة احتمال الإصابة بسرطان الرأس والعنق وبنسبة تصل لـ30 في المئة.