كوريا الشمالية.. "مرض غير محدد" يتسبب في إغلاق العاصمة

وذكر الموقع الذي يرصد أخبار كوريا الشمالية، أن الإخطار لم يُشِر إلى فيروس كورونا؛ لكنه أوضح أن السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد، ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.