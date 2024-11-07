عام 2024 الأكثر حرارة في تاريخ الأرض ويمهد لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لأول مرة

وكشف تقرير (C3S) أن شهر أكتوبر من عام 2024 جاء في المرتبة الثانية بين أشهر أكتوبر من حيث درجات الحرارة المرتفعة على مدار التاريخ. وقد شهدت بعض المناطق، مثل أمريكا الوسطى واليابان، موجات حر غير مسبوقة، حيث بقيت قمة جبل فوجي الياباني خالية من الثلوج لأطول فترة منذ 130 عامًا.