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دخل الغلاف الجوي أمس.. شاهد لحظة سقوط كويكب في الفلبين
قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا": إن كويكبًا صغيرًا اصطدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض دون أن يتسبب في أي ضرر.
ورصد علماء فلك الكويكب -الذي يبلغ عرضه حوالى متر واحد- في أريزونا، الأربعاء، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.
وبثت وسائل إعلام محلية ودولية لقطات للحظة سقوط الكويكب وقد تحول إلى كرة نارية مع دخوله المجال الجوي للأرض.
وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا": إن كويكبًا صغيرًا اصطدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض دون أن يتسبب في أي ضرر.
ورصد علماء فلك الكويكبَ -الذي يبلغ عرضه حوالى متر واحد- في أريزونا، الأربعاء، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.