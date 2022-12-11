ليست ضربة الجزاء الضائعة.. شاهد اللقطة التي أصابت الإنجليز بالجنون في مباراة فرنسا
التقطت الكاميرات رد الفعل الساخر لكيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، بعد إهدار هاري كين، ضربة الجزاء التي كانت ستمنح إنجلترا التعادل أمام "الديوك" في مواجهة ربع نهائي مونديال قطر.
وظهر حزن هاري كين الشديد عقب المباراة وبكاؤه بعدما تسبب في إهدار التعادل لمنتخب بلاده؛ وذلك في آخر 10 دقائق من زمن المباراة، من ركلة جزاء حصل عليها عقب دَفعة واضحة من ثيو هيرنانديز على ماونت، ليتقدم هاري كين لتسديد الكرة؛ لكنه أطاح بها في المدرجات.
وانفجر كيليان مبابي ضاحكًا بعد ضياع ركلة الجزاء، من جانب كين، ليحاول منتخب إنجلترا تعديل النتيجة بعد ذلك لكن دون جدوى.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، لاقى رد فعل مبابي الساخر والمثير هذا غضبًا من قِبَل الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الإنجليز الذين وصفوا تصرفه بـ"المقزز".
وتحت عنوان "مبابي القاسي يضحك ساخرًا من هاري كين"، قالت صحيفة "صنداي ميل أونلاين" البريطانية، اليوم الأحد: سدد قائد منتخب إنجلترا هاري كين ركلة الجزاء الثانية فوق العارضة؛ حيث حقق فرنسا الفوز 2- 1 في ربع النهائي في قطر.
وأضافت الصحيفة: أثار هذا الخطأ رد فعل "قاسيًا" من مبابي؛ حيث التُقطت صور النجم الفرنسي وهو يضحك "بوحشية" على خطأ كين.
وذكرت الصحيفة، أن مبابي نفسه كان قد عانى من ركلة جزاء في السابق مع فرنسا، بعد أن أضاع الركلة الحاسمة في الهزيمة المفاجئة لبلاده بركلات الترجيح أمام سويسرا في يورو 2020.
وتَفوق المنتخب الفرنسي 2- 1 ليضرب موعدًا مع منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، يوم الأربعاء المقبل.
يُذكر أن المباراة النهائية لكأس العالم ستقام يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب "لوسيل".