ليست ضربة الجزاء الضائعة.. شاهد اللقطة التي أصابت الإنجليز بالجنون في مباراة فرنسا

وظهر حزن هاري كين الشديد عقب المباراة وبكاؤه بعدما تسبب في إهدار التعادل لمنتخب بلاده؛ وذلك في آخر 10 دقائق من زمن المباراة، من ركلة جزاء حصل عليها عقب دَفعة واضحة من ثيو هيرنانديز على ماونت، ليتقدم هاري كين لتسديد الكرة؛ لكنه أطاح بها في المدرجات.