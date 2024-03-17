شاهد.. طفل مصري يتمتع بذاكرة لافتة وبراعة فائقة في تذكر وحفظ الآيات القرآنية

فيما تفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، مبدين إعجابهم بالطفل وذكائه، حيث علق أحدهم قائلاً: "بسم الله ما شاء الله .. بارك الله فيه وفي والديه"، وأضاف آخر: "بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن..وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".