شكوك بمؤامرات اغتيال.. الشرطة الأمريكية تحقق بمقتل 3 مسلمين ومكافأة لمن يساعد

تحاول الشرطة في أكبر مدينة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية تحديد ما إذا كان من الممكن ربط مقتل ثلاثة رجال مسلمين بالرصاص في أكمنة خلال الأشهر التسعة الماضية أم لا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".