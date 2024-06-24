بعد السقوط المروع.. اتحاد الكرة بهنغاريا يكشف آخر تطورات حالة "فارغا"

كشف اتحاد كرة القدم في هنغاريا "المجر"، اليوم الاثنين، عن الحالة الصحية للاعب بارناباس فارغا، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بلاده في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024، وفازت خلالها 1- 0 على منتخب اسكتلندا، الذي بات ينافس للتأهل لدور الـ16 كأحسن ثوالث.