بعد السقوط المروع.. اتحاد الكرة بهنغاريا يكشف آخر تطورات حالة "فارغا"

كشف اتحاد كرة القدم في هنغاريا "المجر"، اليوم الاثنين، عن الحالة الصحية للاعب بارناباس فارغا، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بلاده في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024، وفازت خلالها 1- 0 على منتخب اسكتلندا، الذي بات ينافس للتأهل لدور الـ16 كأحسن ثوالث.
وتعرض "فارغا" لإصابة قوية تعيد للأذهان مشهد كريستيان إركسين لاعب الدنمارك في النسخة الماضية من بطولة اليورو.
وقال بيان الاتحاد: "تعرضت عدة عظام في وجه بارناباس فارغا للكسر عقب الاصطدام أثناء المباراة، كما أصيب بارتجاج في المخ"، و"من المرجح أن يخضع المهاجم لعملية جراحية".
وأصيب "فارغا" -وفق "سكاي نيوز عربية"- في الدقيقة 74 خلال مباراة اسكتلندا، ونقل على إثرها خارج الملعب بسرعة.
وجاءت الإصابة خلال كرة مشتركة مع الحارس الاسكتلندي جان، ليسقط اللاعب (29 عامًا) بعنف على مؤخرة رقبته وتدخّل زملاؤه لمساعدته بعدما بدا غير قادر على التحرك.
وتدخّل الطاقم الطبي لإسعافه وإجلائه من الملعب وسط تصفيق الجماهير واللاعبين الذين تأثروا بما حصل.
والتف اللاعبون حول "فارغا" بسبب المشهد الصعب؛ وهو نفس ما حدث مع إركسين؛ بغضّ النظر عن طبيعة الإصابة؛ لكن حالة اللاعب مستقرة الآن، وهو في أحد مستشفيات مدينة شتوتغارت.