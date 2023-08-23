اليونان.. الإطفاء يكافحون الحرائق لليوم الخامس على التوالي

تواصل عناصرُ الإطفاء اليونانيون، الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، جهودَهم لإخماد حرائق كبيرة في كل أنحاء البلاد أودت بحياة ما لا يقل عن عشرين شخصًا، وغطّت أثينا بدخان أسود كثيف.