دراسة: الإفراط في استخدام الشاشات يضعف أداء الأطفال في القراءة والرياضيات ويؤثر على تركيزهم

الدراسة، المنشورة في مجلة JAMA Network Open، تابعت أكثر من (3,000) طفل في مقاطعة أونتاريو بين عامي 2008 و2023، وأظهرت أن الأطفال الذين يقضون فترات أطول أمام التلفاز أو الأجهزة الرقمية يحققون نتائج أدنى في الاختبارات الموحدة مقارنة بأقرانهم.