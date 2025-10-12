دراسة: الإفراط في استخدام الشاشات يضعف أداء الأطفال في القراءة والرياضيات ويؤثر على تركيزهم

حذّرت دراسة كندية حديثة من أن قضاء الأطفال وقتًا طويلًا أمام الشاشات يؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي، خصوصًا في مادتي القراءة والرياضيات.
الدراسة، المنشورة في مجلة JAMA Network Open، تابعت أكثر من (3,000) طفل في مقاطعة أونتاريو بين عامي 2008 و2023، وأظهرت أن الأطفال الذين يقضون فترات أطول أمام التلفاز أو الأجهزة الرقمية يحققون نتائج أدنى في الاختبارات الموحدة مقارنة بأقرانهم.
وأوضحت الباحثة كاثرين بيركن أن الإفراط في استخدام الشاشات ينعكس على قدرات الأطفال في التركيز والتعلم، مشددة على ضرورة ترسيخ عادات رقمية صحية منذ سن مبكرة.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استخدام الأطفال للشاشات ساعة واحدة يوميًّا لمن تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات، مع الامتناع التام عن تعريض الرضّع دون السنة الأولى لأي شاشات إلكترونية.