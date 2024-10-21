الهند.. مفاجأة جديدة في تحقيقات تهديدات القنابل على الطائرات

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن الهندية عن مفاجأة فيما يتعلق بالتهديدات الخادعة بالقنابل، التي هزّت قطاع الطيران في البلاد، بعدما عطلت 100 رحلة طيران، من خلال إجبار طائرات على تحويل مسارها في حالات الطوارئ، والهبوط، وإخلاء الرحلات الجوية، حيث اعتقلت الشرطة الهندية مراهقًا قاصرًا يبلغ من العمر 17 عامًا، نشر ثلاثة تهديدات خادعة، في محاولة لتوريط صديقه، فيما يعتقد أن المسؤول الحقيقي عن التهديدات لا يزال مجهولًا.
وبحسب تقرير لصحيفة "الإندبندنت " البريطانية، اليوم الاثنين، بدأت موجة التهديدات بوجود القنابل يوم الإثنين الماضي واستمرت طوال الأسبوع، وصدرت هذه التهديدات في الغالب عبر موقع التواصل الاجتماعي "X"، مما أثار قلق الركاب، ودفع سلطات الطيران في الهند إلى التحرك بسرعة.
ووفق الصحيفة البريطانية، فقد تم تلقي ما لا يقل عن 30 من التهديدات يوم السبت وحده وعشرات أخرى في اليوم التالي، وتبين أن جميع التهديدات كانت خادعة.
واضطرت رحلة طيران فيستارا المتجهة من دلهي إلى فرانكفورت وعلى متنها أكثر من 240 راكبًا، إلى العودة إلى دلهي يوم الأحد بعد أن رفضت أفغانستان الإذن لها بالمرور؛ بسبب تهديد بوجود قنبلة.
وقبل أيام قليلة، اضطرت رحلة طيران فيستارا القادمة من فرانكفورت إلى مومباي وعلى متنها 147 راكبًا وطاقمًا إلى الهبوط اضطراريًا والخضوع لفحوصات أمنية في حجرة معزولة بعد إنذار بوجود قنبلة.
واضطرت رحلة طيران الهند المتجهة من مومباي إلى نيويورك إلى تغيير مسارها إلى دلهي، وإخلاء الركاب، والبحث عن متفجرات، وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الطائرة اضطرت إلى التخلص من نحو 100 طن من وقود الطائرات لضمان هبوط أمن، مما كلف شركة الطيران نحو 10 ملايين روبية (91210 جنيهًا إسترلينيًا).
وقد أجبر تهديد مماثل طائرة بوينج 777 تابعة لشركة طيران الهند متجهة إلى شيكاغو على الهبوط اضطراريًا في كندا، مما أدى إلى تقطعت السبل بأكثر من 200 راكب لأكثر من 18 ساعة في مطار بعيد.
وبحسب "الإندبندنت"، بدأت الشرطة الهندية وأجهزة الأمن تحقيقات في التهديدات الخادعة، لكنها لم تحرز تقدمًا يُذكر.
وتواصلت شرطة دلهي مع إدارة منصة "X" للحصول على معلومات حول الحسابات التي تنشر التهديدات الخادعة، وهم يشتبهون في أن الجناة يستخدمون تقنية "VPN"، التي تنقل البيانات مع إخفاء الهوية عبر الشبكات العامة، أو يستخدمون الويب المظلم لنشر رسائل التهديد.
وطبقًا للتقرير، ذكرت صحيفة "Indian Express" أن معظم التهديدات التي صدرت أمس الأحد، جاءت من حساب "X" مجهول وغير موثق @schizophreniqqq، وتلك التي صدرت يومي الجمعة والسبت من حساب "X" مجهول آخر يسمى @adamlanza11، وقد تم تعليق الحسابات منذ ذلك الحين.
ونقلت وكالة "برس تراست" الهندية عن مسؤول رفيع بالشرطة أنه "تمت مخاطبة منصة إكس رسميًا، من أجل الحصول على عناوين IP لناشري التهديدات".
وحتى الآن، اعتقلت الشرطة صبيًا قاصرًا فقط متهمًا بإصدار ثلاثة تهديدات خادعة من حساب X مزيف، في محاولة لتوريط صديق كان على خلاف معه بسبب مشاكل في العمل.
وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، نقلًا عن مصادر لم تسمها أن المحققين يحاولون تحديد "نمط" في سلسلة التهديدات لشركات الطيران المختلفة.
ونقلت "هندوستان تايمز" عن مسؤول في أمن الطيران الهندي: "أن هناك نمطًا أو طريقة معينة يتم بها نشر التهديدات.. حيث يتم إرسال التهديد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال مكالمة هاتفية، ثم تبدأ تهديدات مماثلة فجأة في الظهور في غضون فترة زمنية قصيرة".
ووجد المسؤولون أن نحو 70% من هذه التهديدات جاءت جميعها من نفس المصدر -حساب غير موثق ومجهول على موقع "X"، والذي وجّه تهديدات إلى 46 رحلة داخلية ودولية لشركات طيران هندية في يومين.
ووفق صحيفة "The Indian Express" اليومية الهندية، فإن الحساب وجّه 12 تهديدًا ليلة الجمعة و34 تهديدًا يوم السبت، وقد تم الآن إغلاق الحساب.
وقال المسؤول بأمن الطيران الهندي إن النية كانت "إزعاج قطاع الطيران وخلق حالة من الذعر، وإبقاء الوكالات على أهبة الاستعداد".
وأكد وزير الطيران المدني الهندي أنه يتم اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الموقف، وقال كيه رام موهان نايدو يوم الأربعاء: "مثل هذه الأنشطة تثير قلقًا بالغًا، وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب والسير السلس لقطاع الطيران".
وقال الوزير: إن جميع المسؤولين عن الاضطرابات سيتم تحديدهم ومحاكمتهم على النحو الواجب.