الهند.. مفاجأة جديدة في تحقيقات تهديدات القنابل على الطائرات

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن الهندية عن مفاجأة فيما يتعلق بالتهديدات الخادعة بالقنابل، التي هزّت قطاع الطيران في البلاد، بعدما عطلت 100 رحلة طيران، من خلال إجبار طائرات على تحويل مسارها في حالات الطوارئ، والهبوط، وإخلاء الرحلات الجوية، حيث اعتقلت الشرطة الهندية مراهقًا قاصرًا يبلغ من العمر 17 عامًا، نشر ثلاثة تهديدات خادعة، في محاولة لتوريط صديقه، فيما يعتقد أن المسؤول الحقيقي عن التهديدات لا يزال مجهولًا.