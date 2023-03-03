"الغذاء والدواء" ترفض تجارب زرع رقائق الدماغ الإلكترونية على البشر

وطالبت الإدارة الصحية الأميركية بعشرات القضايا التي يجب على الشركة معالجتها قبل الاختبار البشري، وتضمنت مخاوف السلامة الرئيسة: بطارية الليثيوم الخاصة بالجهاز، واحتمال أن تهاجر الأسلاك الصغيرة إلى مناطق أخرى من الدماغ، إضافة إلى إمكانية إزالة الجهاز من دون إتلاف أنسجة المخ.