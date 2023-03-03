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"الغذاء والدواء" ترفض تجارب زرع رقائق الدماغ الإلكترونية على البشر
رفضت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) طلب شركة "نيورالينك"، المتخصّصة في شرائح الدماغ البشري التي أسّسها الملياردير إيلون ماسك؛ بدء التجارب البشرية لمنتجاتها.
ويمثل القرار نكسة للشركة الناشئة المثيرة للجدل، اذ تنبأ ماسك؛ مرات عدة منذ عام 2019، بأن شركته ستحصل على موافقة الإدارة لإجراء تجارب زرع الرقائق الإلكترونية في الأدمغة على البشر.
ووفقاً لتقارير أمريكية فإن الشركة عادت مجدّداً للعمل على معالجة مخاوف ادارة الغذاء والدواء بشأن سلامة الزرع التجريبي.
وطالبت الإدارة الصحية الأميركية بعشرات القضايا التي يجب على الشركة معالجتها قبل الاختبار البشري، وتضمنت مخاوف السلامة الرئيسة: بطارية الليثيوم الخاصة بالجهاز، واحتمال أن تهاجر الأسلاك الصغيرة إلى مناطق أخرى من الدماغ، إضافة إلى إمكانية إزالة الجهاز من دون إتلاف أنسجة المخ.