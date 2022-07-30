الإمارات: 7 وفيات جراء سيول الأمطار و80% من المتضررين عادوا إلى منازلهم

وقال العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية الإماراتية: إنه تم العثور على 6 قتلى من الجنسيات الآسيوية جراء السيول في البلاد، وجار البحث عن شخص مفقود، داعيًا للمتوفين بالرحمة والمغفرة.