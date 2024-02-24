موقعُه سرٌّ من أسرار الدولة.. شاهد استعدادات كولومبيا لاستخراج "كنز البحر الكاريبي" بعد ثلاثة قرون من غرقه

وتقول الحكومة: إنها ستستثمر حوالي 4.5 مليون دولار هذا العام في التنقيب الأثري عن السفينة الشراعية ذات 62 مدفعًا، و3 سواري التي غرقت عام 1708 بعد تعرضها لكمين نصبه سرب إنجليزي في طريقها إلى كارتيهانه.