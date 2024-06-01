إيران: اعتقال 35 شخصاً خلال مداهمة تجمع لـ"شبكة شيطانية"

ونقلت "إيسنا" عن قائد الشرطة في مدينة دزفول في خوزستان، روح الله ياري زاده، قوله إنه تم اعتقال "31 رجلاً و4 نساء في المكان" وأحيلوا إلى السلطات القضائية.