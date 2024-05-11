للمرة الأولى منذ قرابة 20 عاماً.. عاصفة شمسية "شديدة" تضرب الأرض

ووفقًا لجو لاما؛ عالم الفلك في مرصد لويل، من المرجح أن تتأثر الاتصالات التي تعتمد على موجات الراديو عالية التردد.. وهذا يعني أنه من غير المحتمل أن يتوقف عمل الهواتف المحمولة أو راديو السيارة، الذي يعتمد على موجات الراديو منخفضة التردد، مع ذلك، من الممكن أن يحدث انقطاعٌ للتيار الكهربائي.