للمرة الأولى منذ قرابة 20 عاماً.. عاصفة شمسية "شديدة" تضرب الأرض

أدّى انفجارٌ كبيرٌ في قرص الشمس إلى إطلاق عاصفة مغناطيسية أرضية في الغلاف الجوي للأرض، أمس الجمعة، حيث من الممكن أن تتداخل مع شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة، مع إمكانية استمرار تأثيرات العاصفة خلال نهاية الأسبوع، وتأثيرها على المجال المغناطيسي لكوكب الأرض.
وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تراقب الطقس الفضائي، تحذيراً غير عادي للعاصفة يوم الخميس للمرة الأولى منذ 19 عاماً، ثم تمّ ترقيته إلى تحذير أكبر يوم الجمعة. وبدأت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي NOAA برصد انفجاراتٍ على سطح الشمس يوم الأربعاء، اتجهت خمسة منها على الأقل في اتجاه الأرض، ووصل أولاها إلى الغلاف الجوي للكوكب يوم الجمعة.
وبحسب سكاي نيوز عربية، قال مايك بيتوي؛ رئيس العمليات في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي بالوكالة، في مؤتمر صحفي صباح الجمعة: "ما نتوقعه خلال اليومين المقبلين يجب أن يكون أكثر أهمية مما رأيناه بالتأكيد حتى الآن".
ووفقًا لجو لاما؛ عالم الفلك في مرصد لويل، من المرجح أن تتأثر الاتصالات التي تعتمد على موجات الراديو عالية التردد.. وهذا يعني أنه من غير المحتمل أن يتوقف عمل الهواتف المحمولة أو راديو السيارة، الذي يعتمد على موجات الراديو منخفضة التردد، مع ذلك، من الممكن أن يحدث انقطاعٌ للتيار الكهربائي.
وحدثت أبرز عاصفة شمسية مسجّلة في التاريخ عام 1859، والمعروفة باسم حدث كارينغتون، واستمرت لمدة أسبوع تقريباً، ما أدّى إلى ظهور شفق امتد إلى هاواي وأمريكا الوسطى وأثر في مئات الآلاف من الأميال من خطوط التلغراف.
وقال شون دال؛ خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "كان ذلك حدثًا متطرفًا". "ونحن لا نتوقع ذلك." وعلى عكس التحذير من الأعاصير، فإن الفئة المستهدفة لتحذيرات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ليس الجمهور.
وقال روب ستينبرج؛ عالم الفضاء في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "بالنسبة لمعظم الناس هنا على كوكب الأرض، لن يضطروا إلى فعل أي شيء".
والهدف من التحذيرات هو منح الوكالات والشركات التي تدير هذه البنية التحتية الوقت لوضع تدابير الحماية للتخفيف من أي آثار. وقال ستينبيرج: "إذا سار كل شيء كما ينبغي، فستكون الشبكة مستقرة وسيتمكنون من ممارسة حياتهم اليومية".
وقال برنت جوردون؛ رئيس فرع خدمات الطقس الفضائي في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ NOAA: "نتوقع أننا سنتعرّض لصدمة تلو الأخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وقال مسؤولو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن مجموعة البقع الشمسية التي تولّد العاصفة الحالية هي الأكبر التي شُوهدت في هذه الدورة الشمسية.. وأضافوا أن النشاط في هذه الدورة فاق التوقعات الأولية.
ومن المتوقع حدوث مزيدٍ من التوهجات والعواصف الشمسية.
وفي الأسابيع المقبلة، قد تظهر البقع الشمسية مرة أخرى على الجانب الأيسر من الشمس، لكن يصعب على العلماء التنبؤ بما إذا كان ذلك سيسبّب نوبة أخرى من النشاط الشمسي.