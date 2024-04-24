لأغرب سبب.. شاهد صينيين يرتدون بيجامات وملابس قبيحة في أماكن عملهم

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد نشر عدد كبير من الشباب في الصين صوراً وفيديوهات يظهرون فيها بملابس غير مهندمة وغير نظيفة، بل وصل الأمر ببعضهم إلى ارتداء بيجامات ونعال المنزل غير النظيفة في المكاتب.