لأغرب سبب.. شاهد صينيين يرتدون بيجامات وملابس قبيحة في أماكن عملهم

استخدم شباب الصين طريقة جديدة ومبتكرة لإظهار تمردهم واعتراضهم على ظروف العمل البغيضة، من الرؤساء السيئين إلى الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة، تتمثل في ارتداء ملابس قبيحة في أماكن عملهم.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد نشر عدد كبير من الشباب في الصين صوراً وفيديوهات يظهرون فيها بملابس غير مهندمة وغير نظيفة، بل وصل الأمر ببعضهم إلى ارتداء بيجامات ونعال المنزل غير النظيفة في المكاتب.
وأنشأ الشباب تحدياً على الإنترنت بعنوان "من هو الشخص الذي سيرتدي أسوأ ملابس للعمل؟"، في تحدٍ واضح للشركات وأصحاب العمل، وقد استخدموا في هذا التحدي هاشتاغات مثل (#grossoutfitforwork) أي "ملابس سيئة مخصصة للعمل".