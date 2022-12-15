الإمارات تكشف حقيقة انتشار منتجات زراعية إيرانية "بالغة الخطورة" بالأسواق

وأشارت إلى "حرصها على تتبّع ما يُنشر من أخبار حول مطابقة وملاءمة وصحة وسلامة مختلف المواد والمنتجات الغذائية والزراعية حول العالم"، وبعد التحقق من صحة تلك الأخبار تتخذ إجراءات وقائية سريعة، أو إجراءات تصحيحية في حال تم اكتشاف وجود منتجات غير ملائمة أو غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو منتجات غير حلال أو تحتوي على مكونات غير مصرح بها، حيث يتم التحفظ عليها وسحبها من الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحيلولة دون تكرار وجودها في الأسواق.