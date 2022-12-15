الإمارات تكشف حقيقة انتشار منتجات زراعية إيرانية "بالغة الخطورة" بالأسواق

نفت السلطات الإماراتية، صحة ما تم تداوله بشأن انتشار منتجات زراعية إيرانية ملوثة بمتبقيات مبيدات عالية الخطورة، داخل الأسواق في العاصمة أبوظبي.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على سلامة كل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية التي يتم تداولها في أبوظبي، ومطابقتها لكل الاشتراطات اللازمة.
وقالت الهيئة وفق "الحرة"، إنه "لا يُسمح بتداول أي منتج في أسواق الإمارة إلا بعد التأكد من سلامتها".
وتتولى الهيئة مراقبة المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة والتحقق من سلامتها وملاءمتها قبل السماح بتسويقها في أسواق أبوظبي وفقًا لـ"البيان".
وأشارت إلى "حرصها على تتبّع ما يُنشر من أخبار حول مطابقة وملاءمة وصحة وسلامة مختلف المواد والمنتجات الغذائية والزراعية حول العالم"، وبعد التحقق من صحة تلك الأخبار تتخذ إجراءات وقائية سريعة، أو إجراءات تصحيحية في حال تم اكتشاف وجود منتجات غير ملائمة أو غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو منتجات غير حلال أو تحتوي على مكونات غير مصرح بها، حيث يتم التحفظ عليها وسحبها من الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحيلولة دون تكرار وجودها في الأسواق.