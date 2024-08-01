قائد طائرة ألمانية يرفض الهبوط في تل أبيب.. هذا ما فعله بمنتصف الرحلة

وذكر تقرير القناة أن شركة الطيران أبلغت الركاب أن الطائرة ستهبط في قبرص «لأسباب فنية»، ومن ثم سيتم تحديد ما إذا كانت الرحلة ستواصل إلى تل أبيب، لكن بعد مرور بعض الوقت على الأرض في لارنكا، أُعلن أن الطائرة ستعود إلى ألمانيا.