حادثة غريبة بالجزائر.. العثور على شخص محتجز لدى جاره بعد 26 عامًا من اختفائه

عثر الدرك الوطني في جنوب الجزائر، على شخص اختفى قبل 26 عامًا، بعد أن ظل "محتجزًا" طيلة هذه المدة في إصطبل شخص يقطن قرب بيت عائلته، دون أن يتمكن من الهرب؛ بحسب بيان للنيابة العامة الثلاثاء.