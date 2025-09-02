حادث طعن في مرسيليا.. الشرطة الفرنسية تُنهي الهجوم وتقتل المنفّذ

وقال أحد شهود العيان، وهو من سكان المنطقة، إن الشرطة وصلت "بسرعة كبيرة"، وحاولت توقيف المهاجم أمام مطعم للوجبات السريعة، لكن الرجل حاول مهاجمة أحد عناصر الشرطة بسكين، فصرخ الشرطي: "توقّف، توقّف"، قبل أن يُطلق النار عليه.