حادث طعن في مرسيليا.. الشرطة الفرنسية تُنهي الهجوم وتقتل المنفّذ

أطلقت الشرطة الفرنسية النار على رجل يُشتبه في قيامه بطعن عدة أشخاص في مدينة مرسيليا، جنوب فرنسا، بعد ظهر الثلاثاء، ما أدى إلى مقتله، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس".
وذكر المصدر أن المهاجم طعن أربعة أشخاص على الأقل في شارع "كور بيلسونس" قرب الميناء القديم، وهي منطقة معروفة بتجارة المخدرات، قبل أن تتدخل الشرطة بسرعة.
ولم تُعرف بعد الحالة الصحية الدقيقة للضحايا.
وقال أحد شهود العيان، وهو من سكان المنطقة، إن الشرطة وصلت "بسرعة كبيرة"، وحاولت توقيف المهاجم أمام مطعم للوجبات السريعة، لكن الرجل حاول مهاجمة أحد عناصر الشرطة بسكين، فصرخ الشرطي: "توقّف، توقّف"، قبل أن يُطلق النار عليه.
وأفاد شاهد آخر بأنه رأى المهاجم يحمل "سكيني جزار كبيرين"، فيما رجّح مصدر مطلع أن الحادث بدأ بشجار خارج مطعم كباب.
من جهتها، أعلنت هيئة النقل في مرسيليا إغلاق المنطقة بالكامل نحو الساعة الرابعة مساء، كما توقفت بعض خطوط الترام مؤقتًا.
وفي موقع الحادث، نُصبت خيمة تابعة للشرطة العلمية أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة، وتم تغطية الشرفة بغطاء أسود.