في أول مهمة عربية.. المستكشف الإماراتي "راشد" في طريقه إلى القمر

ويحمل المستكشف "راشد" وفق صحيفة البيان الإماراتية، مركبة الهبوط اليابانية "هاكوتو- آر"، على متن صاروخ الإطلاق "سبيس إكس فالكون 9"، لتسجل الإمارات إنجازًا جديدًا في قطاع الفضاء كونها "المهمة الأولى عربيًّا"، وتبلغ مدة المهمة العلمية "يومًا قمريًّا واحدًا"، أي ما يعادل 14 يومًا من أمثاله على كوكب الأرض، وستأخذ المركبة الفضائية طريقًا منخفض الطاقة إلى القمر بدلًا من الاقتراب المباشر؛ حيث تستغرق الرحلة نحو 5 أشهر بعد الإطلاق؛ فيما من المقرر أن يهبط المستكشف على سطح القمر بحلول أبريل 2023.