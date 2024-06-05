بين ألم الخسارة وإرادة الحياة.. مصور يوثق مشهدًا محزنًا لطائر بجع بعد وفاة شريكته

ووفق "سي إن إن العربية": حرص المصور على متابعة قصة الثنائي من طيور البجع لأسابيع، ولكنه صُدِم عندما عَلِم بوفاة البجعة الأم بعد وقتٍ قصير من فقس البيض، وخروج صغارها لبدء مرحلة جديدة من الحياة، ولم يمنعه ذلك من التوجه إلى النهر لتوثيق ما تبقى من هذه العائلة.