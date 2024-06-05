بين ألم الخسارة وإرادة الحياة.. مصور يوثق مشهدًا محزنًا لطائر بجع بعد وفاة شريكته

وجدت عائلة صغيرة من طيور البجع طريقها إلى الشهرة مؤخرًا، بعدما التقط مصور الطبيعة الأمريكي "ماثيو رايفمان"، بعدسة كاميرته، طائر بجع يحمل صغاره على ظهره، خلال أبريل من عام 2020 على ضفاف نهر "تشارلز" بالقرب من مدينة بوسطن الأمريكية.
ولعدة أسابيع كان الأشخاص يراقبون بحماس زوجًا من طيور البجع أثناء بنائهما عشًّا على طول النهر.
ووفق "سي إن إن العربية": حرص المصور على متابعة قصة الثنائي من طيور البجع لأسابيع، ولكنه صُدِم عندما عَلِم بوفاة البجعة الأم بعد وقتٍ قصير من فقس البيض، وخروج صغارها لبدء مرحلة جديدة من الحياة، ولم يمنعه ذلك من التوجه إلى النهر لتوثيق ما تبقى من هذه العائلة.
ووجد المصور عائلة طيور البجع وهي تتوجّه نحو جسر فوق الماء، وأظهرت الصور حمل طائر البجع الأب لصغاره على ظهره.
وأكّد "رايفمان": "كانت الصور مذهلة، وبمثابة رمز لمسؤولية الأب في حماية أسرته، بعد وفاة الأم".
وأفاد بأن "قصة عائلة طيور البجع هذه تجسد ألم الخسارة، ولكنها أيضًا ترمز إلى إرادة الحياة، وعاطفة الأب".