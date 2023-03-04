البرلمان الأوروبي يؤجل التصويت على قانون منع المحركات العاملة بالوقود

قررت دول الاتحاد الأوروبي تأجيل التصويت للمصادقة على حظر بيع سيارات جديدة، ذات محركات تعمل بالوقود اعتباراً من سنة 2035، وهو ما يثير استياءً متزايداً بخصوص أحد الإجراءات المركزية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن الحالي.