البرلمان الأوروبي يؤجل التصويت على قانون منع المحركات العاملة بالوقود

قررت دول الاتحاد الأوروبي تأجيل التصويت للمصادقة على حظر بيع سيارات جديدة، ذات محركات تعمل بالوقود اعتباراً من سنة 2035، وهو ما يثير استياءً متزايداً بخصوص أحد الإجراءات المركزية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن الحالي.
ويمهد قرار الحظر لمرحلة انتقالية تدريجية، الهدف منها أن تخفّض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، للسيارات والشاحنات التي يتم بيعها في أسواق الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 2035 بنسبة 100%، وهو بند يستثني جميع المحركات العاملة بالبنزين والديزل.
وكانت بروكسل قد حدّدت سنة 2035 موعداً نهائياً لبيع تلك السيارات؛ لأن معدل عمر العربات هو 15 سنة، وأن الاتفاق الأخضر يهدف إلى تحييد كامل الاقتصاد من ثاني أوكسيد الكربون بحلول سنة 2050.