أنقذت الطائرة وركابها.. شاهد ما فعلته راكبة بعد "سقوط الطيار مريضًا"

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسافرةً على متن طائرة صغيرة تولت القيادة، ونفذت هبوطًا اضطراريًا في جزيرة ماساتشوستس، السبت، بعد أن تعرّض الطيار لحالة صحية طارئة.