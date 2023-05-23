"الداخلية الفرنسية" تقرّ بطلب سجل غياب الطلبة بعيد الفطر.. وموجة غضب تشتعل

من ناحيتها، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالمواطنة، سونيا باكيس، في بيان: "على عكس ما قيل في الأيام الأخيرة، من الواضح أن وزارة الداخلية والأقاليم ما وراء البحار، لا تمارس أي تسجيل للطلاب حسب عقيدتهم. ولم يتم طلب أو تسجيل أي بيانات شخصية في أي وقت".