ذهبت مع الريح.. "ماسك" أول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار في عام واحد

وفقدت "تسلا" ما يقرب من 70% من قيمتها في عام 2022 بعد تأخير الإنتاج في الصين، وسحب السيارات، والمخاوف بين المستثمرين من أن رئيسها التنفيذي قد صرف انتباهه عن الشركة بعد تسلم دوره الجديد رئيسًا لموقع "تويتر".