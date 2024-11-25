حكم بالسجن لمدة عام على شاب بكوريا تعمد زيادة وزنه ليتهرب من الخدمة العسكرية

وتوصل الشاب لهذه الخطة بالتعاون مع صديقه أخصائي التغذية الذي وضع له نظامًا غذائيًّا خاصًّا لهذه الغاية؛ ففي عام 2017 خضع الشاب لفحوصات طبية أولية وتقرر أنه صالح للخدمة العسكرية، وبعدها قرر زيادة وزنه ليتهرب من الخدمة، وفي الفحص الطبي النهائي الذي أجري له عام 2023، تبين أن وزنه ازداد بشكل كبير وبلغ 102.3 كلغ، ورأى الأطباء في اللجنة الطبية أن الشاب يعاني من السمنة المفرطة، وقرروا أنه غير لائق للخدمة؛ لكنهم اشتبهوا في أن زيادة الوزن كانت متعمدة.