رئيسة وزراء فنلندا بعد "مقطع الرقص": يحق لي الاستمتاع بوقت فراغي مثل من هم في عمري

يُذكر أن سانا مارين من مواليد 16 نوفمبر 1985، وهي سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي SDP، وكانت عضوًا في البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها في سن 34 عامًا، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في التاريخ الفنلندي.