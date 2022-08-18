رئيسة وزراء فنلندا بعد "مقطع الرقص": يحق لي الاستمتاع بوقت فراغي مثل من هم في عمري

تواجه رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، ثاني موجة انتقادات لها خلال عام واحد؛ بسبب تداول فيديو يُظهرها ترقص في حفلة خاصة.
من جانبها بررت رئيسة الوزراء "36 سنة"، بأنها تريد أن تظهر في هذه المقاطع كشخص عادي له حياة عادية.
وقالت: "لديّ حياة عائلية، ووظيفة، ووقت الفراغ أقضيه مع الأصدقاء، مثل عدد من الأشخاص في سني".
وحول تكهنات بشأن تعاطي المخدرات في حفلتها الخاصة قالت "مارين": "لم أكن أتعاطى المخدرات، ولم أتعاطى شيئًا سوى الكحول. لقد رقصت، وغنيت، واستمتعت بوقتي، وفعلت أشياء قانونية تمامًا. كما أنني لم أرَ الآخرين من حولي يتعاطون المخدرات".
ووفق "روسيا اليوم" كانت رئيسة الوزراء الفنلندية، قد صرحت من قبل بأنها تريد "توسيع الأطر" التي تحيط بمؤسسة رئيس الحكومة.
يُذكر أن سانا مارين من مواليد 16 نوفمبر 1985، وهي سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي SDP، وكانت عضوًا في البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها في سن 34 عامًا، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في التاريخ الفنلندي.