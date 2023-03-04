زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في طاجيكستان

وقالت: "وقع مركز الهزة الأرضية في الساعة 05:23 صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، على بُعد 370 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه، وعلى بُعد 97 كيلومترًا شرقي بحيرة سريز. وبلغت قوة الزلزال 4 درجات".