زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في طاجيكستان

أفادت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ الطاجيكستانية أوميدا يوسفي، بوقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت في منطقة غورني باداخشان ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.
وقالت: "وقع مركز الهزة الأرضية في الساعة 05:23 صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، على بُعد 370 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه، وعلى بُعد 97 كيلومترًا شرقي بحيرة سريز. وبلغت قوة الزلزال 4 درجات".
وأضافت أن قوة الهزة في قرية مرجب بلغت 3 درجات، وفي المركز الإداري لمنطقة غورني باداخشان مدينة خوروغ درجتين.
وتابعت: "لم تقع هناك إصابات أو أضرار".