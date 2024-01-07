توابع "حادث النافذة المروع".. الخطوط التركية تسحب طائرات "بوينغ 737 ماكس"

وذكرت الهيئة في بيان، أن توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية "تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة"؛ مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 إلى 8 ساعات لكل طائرة.