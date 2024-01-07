توابع "حادث النافذة المروع".. الخطوط التركية تسحب طائرات "بوينغ 737 ماكس"

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية، يحيى أوستن: إن الشركة سحبت جميع طائراتها الخمس من طراز بوينغ 737 ماكس 9 من الخدمة من أجل الفحص.
وحسب موقع "الحرة"، قال "أوستن"، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: إن الطائرات ستبقى في أول مطار تهبط فيه.
ومنعت الجهات التنظيمية الأمريكية، أمس السبت، مؤقتًا تحليق 171 من طائرات بوينغ 737 ماكس 9؛ لإجراء فحوصات تتعلق بالسلامة، بعد انفجار في مقصورةٍ أجبَرَ طائرة جديدة محملة بالركاب تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز على الهبوط اضطراريًّا.
وتحدث وزير النقل الأمريكي بيت بوتجيج على موقع "إكس" عن "حادث مروع"؛ مشيرًا إلى أنه على اتصال مع إدارة الطيران الفيدرالية.
وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية بإخضاع 171 طائرة لعمليات فحص فورية، ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة الحادثة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية "تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة"؛ مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 إلى 8 ساعات لكل طائرة.
وتم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن؛ بحسب بيانات حصلت عليها وكالة "فرانس برس" من شركة بوينغ.
وقبل هذا القرار، أعلنت شركة "ألاسكا إيرلاينز" الأمريكية، توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 طائرة.
وصدر القرار في أعقاب حادث وقع الجمعة بُعَيد إقلاع رحلة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من مطار بورتلاند الدولي قرابة الخامسة عصرًا، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.
وأظهرت صور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تَدَلت من سقفها أقنعة الأكسجين.
وأشار موقع "فلايت أوير" المتخصص إلى أن الطائرة التي كانت تُقِل 171 راكبًا و6 من أفراد الطاقم؛ كانت على ارتفاع 5 آلاف متر.
وبعد أن استدارت، عادت الطائرة وهبطت بسلام بعد نحو عشرين دقيقة، ولم يتسبب الحادث إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة.
وذكرت شركة "آلاسكا إيرلاينز" في بيان، أن "الطائرة عادت للهبوط بسلام في مطار بورتلاند الدولي وفيها جميع الركاب الـ171 وأفراد الطاقم الستة".